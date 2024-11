Pré-temporada de verão em Balneário Piçarras conta com atividades culturais, natureza e gastronomia Pré-temporada de verão em Balneário Piçarras conta com atividades culturais, natureza e gastronomia Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 18/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h29 ) twitter

Restaurante Zezinho Chef Susana

Combinando paisagens privilegiadas e infraestrutura em desenvolvimento, Balneário Piçarras (SC) se transforma na pré-temporada de Verão. Desde um mergulho na biodiversidade do maior Museu Oceanográfico das Américas, seguido de refeições cheias de sabores locais com o 5º Festival Gastronômico Um Mar de Sabores, passando por trilhas pela Mata Atlântica e até em praias para diferentes gostos. Confira a seguir algumas das melhores opções para viver momentos únicos e inesquecíveis na cidade nessa época do ano.

