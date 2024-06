Promoção imperdível: Passeio de trem entre Itu e Salto em janeiro O ano começou com promoções no Trem Republicano, passeio ferroviário no interior de São Paulo. Quem quiser fazer o trajeto nos trilhos...

O ano começou com promoções no Trem Republicano, passeio ferroviário no interior de São Paulo. Quem quiser fazer o trajeto nos trilhos que ligam Itu a Salto, tem opções a partir de R$35 e combos de ida e volta, com ou sem almoço. Uma oportunidade imperdível para as férias de verão.

