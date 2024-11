Ritchie encerra sua turnê com o show ‘A Vida Tem Dessas Coisas’ Ritchie encerra sua turnê com o show ‘A Vida Tem Dessas Coisas’ Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 26/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h49 ) twitter

Ritchie

“Menina Veneno” chegou aos 40 anos. O tempo passou rápido para o maior sucesso da carreira de Ritchie: a música atravessou as últimas quatro décadas sendo cantada por todo mundo, não importa a geração. Então, nada mais justo que ele prepare uma grande comemoração para os 40 anos de lançamento do álbum “Voo de coração”, da qual “Menina Veneno” faz parte. No dia 6 de dezembro, Ritchie encerra a turnê do show “A Vida Tem Dessas Coisas” no Teatro Bradesco, em São Paulo.

