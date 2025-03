7 pousadas de luxo para relaxar pertinho de São Paulo Relaxe e recarregue as energias nestas pousadas de luxo próximas a São Paulo. Desfrute de spas, piscinas e refeições gourmet nestes... Guia Viajar Melhor|Do R7 14/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relaxe e recarregue as energias nestas pousadas de luxo próximas a São Paulo. Desfrute de spas, piscinas e refeições gourmet nestes refúgios tranquilos no interior paulista. Imagine-se fugindo da correria de São Paulo e se permitindo relaxar em uma das pousadas de luxo do interior paulista. Seja desfrutando de um spa revigorante, nadando em piscinas […]

Consulte no nosso parceiro Guia Viajar Melhor para saber mais sobre essas incríveis opções de hospedagem!

Leia Mais em Guia Viajar Melhor:

Quanto custa ir para a Itália em 2025? Passagens, preços e mais

12 lugares incríveis para conhecer em Londres ao menos uma vez

Quanto custa viajar para Buenos Aires em 2025? Dicas e preços