Descubra o fascinante Edifício Martinelli em São Paulo

Inaugurado em 1929, entre as ruas São Bento, São João e Líbero Badaró, em São Paulo, o Edifício Martinelli é um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade. Com 30 andares, foi o primeiro arranha-céu do Brasil e oferece uma vista deslumbrante para quem visita o mirante localizado em seu topo.

