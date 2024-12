Parques em Orlando têm programação especial para as festas de fim de ano Além de curtir as atrações, como montanhas-russas e simuladores, visitantes poderão apreciar experiências festivas inspiradas em personagens e filmes Viagens|Carlos Ferreira, do R7 01/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 02h00 ) twitter

A Universal’s Holiday Parade é um desfile de carros alegóricos e balões gigantes inspirado na cultura pop e com personagens de animações Divulgação/NBCUniversal

Turistas que viajarem para Orlando, nos Estados Unidos, no mês de dezembro poderão desfrutar de uma experiência diferente nos parques da Universal, que estão com uma programação especial para as festas de fim de ano.

Além de curtir todas as atrações, como montanhas-russas e simuladores de última geração, os visitantes poderão apreciar uma série de experiências festivas inspiradas em personagens e filmes, sendo que tudo já estará incluído no ingresso.

Uma das festividades que representa os costumes americanos é a Universal’s Holiday Parade, um desfile de carros alegóricos e balões gigantes inspirado na cultura pop e com personagens das animações Meu Malvado Favorito, Shrek e Madagascar, além de outras tradições natalinas. No encerramento, há uma aparição especial do Papai-Noel e a iluminação de uma grande árvore de Natal de 24 metros.

No Island of Adventure, os visitantes podem curtir uma versão ao vivo de um clássico natalino americano com o rabugento personagem Grinch. A área Seuss Landing transportará os visitantes diretamente para Who-ville, onde eles serão cercados por uma decoração natalina extravagante e poderão se divertir com aparições especiais de personagens e até ter a chance de tirar uma foto com o próprio Grinch.

O rabugento personagem Grinch protagoniza um clássico natalino americano, no Island of Adventure Divulgação/NBCUniversal

Já os amantes da saga Harry Potter encontrarão decoração temática festiva nas ruas das áreas temáticas de Hogsmead e do Beco Diagonal e poderão desfrutar de apresentações especiais como o The Frog Choir, composto por alunos de Hogwarts e seus sapos gigantes, ou dançar com Celestina Warbeck e as Banshees.

E quando a noite cai em Hogsmeade acontece o espetáculo A Magia no Natal no Castelo de Hogwarts, um show de luzes e projeções destacando os momentos de Natal inspirados nos personagens e histórias dos longas.

A Magia no Natal no Castelo de Hogwarts traz um show de luzes e projeções com os momentos de Natal inspirados nos personagens e histórias dos longas Divulgação/NBCUniversal

Em datas selecionas também pode ser reservado um passeio guiado com experiências natalinas que incluem, por exemplo, um encontro exclusivo com o Grinch, comidas, bebidas e sobremesas, porém, com um custo extra.

Novas áreas temáticas

Os visitantes agora podem entrar nos mundos de alguns de seus filmes favoritos na DreamWorks Land, com atrações, encontros com personagens, áreas de recreação interativas e um show ao vivo inspirado em personagens de Shrek, Trolls e Kung-Fu Panda.

Os famosos Minions ganharam um espaço próprio no Universal Studios Carlos Ferreira/R7

Adultos e crianças podem explorar o Pântano de Shrek, saborear comida temática como os Shrekzels (pretzels em forma do famoso ogro), gritar na Trolls Trollercoaster, aprender movimentos de kung fu com Po na Panda Village e conhecer e tirar fotos com personagens.

Para quem gosta das aventuras de Gru, sua família e seus atrapalhados ajudantes, o Universal Studios recebeu uma expansão da área de Meu Malvado Favorito, com a Minion Land, que conta com a atração Villain-Con Minion Blast. Combinando cenários imersivos e tecnologia baseada em jogos interativos, ela coloca as habilidades dos visitantes à prova para ver se eles têm o que é preciso para se tornar um novo vilão. No espaço há também lojas e locais para experimentar comidas diferentes no sabor preferido dos Minions: banana.

Fura-filas

Para curtir os dois principais parques temáticos da Universal, o Universal Studios e o Island of Adventure, é preciso disposição para enfrentar as filas. As principais atrações, como as montanhas-russas VelociCoaster e do Hagrid são bem concorridas, com tempo de espera que chega a superar uma hora. Mas existem duas opções que podem encurtar esse tempo.

Uma delas é a fila single rider, onde o visitante não se importa em ir sozinho ou separado de seus amigos ou familiares. Assim, se um brinquedo tem quatro assentos e um grupo está em número ímpar, ele é chamado para completar. O parque não pode garantir que essa modalidade será mais rápida, mas, em geral, é o que acontece.

Outra forma de aproveitar mais o dia é a compra de passes. São dois tipos: o Universal Express Pass e o Universal Express Unlimited Pass. O primeiro dá direito de furar a fila uma vez em cada atração. Já com o segundo você pode entrar quantas vezes quiser. Mas atenção. Nem todas aceitam os Express.

Rodolfo Cavalheiro e a mulher, Camila, aprovaram a experiência do Express Unlimited Carlos Ferreira/R7

“Eu particularmente achei que valeu muito a pena. Ganhamos muito tempo, aproveitamos as atrações que mais gostamos, sem fila, e fomos o número de vezes que achamos que devíamos”, afirma Rodolfo Cavalheiro, que utilizou o Express Unlimited durante dois dias nos parques junto de sua mulher, Camila. “Me surpreendeu. Poder ter uma fila exclusiva, que leva bem menos tempo que a fila normal é muito bom. Você se sente muito VIP”, disse ela.