Você sabia que o Dia Mundial Contra os Mosquitos é comemorado no dia 20 de agosto? O uso de repelentes é uma medida importante de prevenção, de acordo com especialistas Viva a Vida|Do R7 22/11/2024 - 15h02

Você sabia que o Dia Mundial Contra os Mosquitos é comemorado no dia 20 de agosto? A data marca uma importante descoberta do médico britânico Ronald Ross, realizada em 1897. Ele foi o primeiro a perceber que o parasita causador da malária poderia ser transmitido de um humano para outro por meio da picada de fêmeas de mosquitos.

A descoberta foi fundamental para os cientistas entenderem melhor o papel destes insetos na transmissão de diversas doenças causadas por parasitas, - como dengue, malária, zika, chikungunya, febre amarela, entre outras.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), o mosquito é responsável por mais doenças e mortes que qualquer outro animal no planeta. O uso de repelentes e de calças e camisas de manga comprida, além do controle do mosquito em ambientes internos e externos, são medidas importantes de prevenção.

SBP Repelente Líquido Elétrico Cheiro Suave, por exemplo, oferece proteção contínua durante a noite para a família, afastando o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e pernilongos. O produto proporciona 8 horas de sono tranquilo por até 45 noites, tem fórmula com cheiro suave e pode ser usado em lugares com crianças a partir de 6 meses.

Modo de Uso:

1 - Com o refil líquido do SBP Repelente Elétrico em mãos, remova cautelosamente sua tampa para utilização.

2 - Insira o refil no aparelho, e gire-o para direita para encaixá-lo.

3 - Coloque o repelente elétrico na tomada (127V-220V-10W), sempre na posição vertical. Caso sua tomada esteja na vertical, basta girar o plug do próprio aparelho para ajustar.

4 - É necessário manter uma porta ou janela entreaberta durante o funcionamento do produto para que os mosquitos possam sair.

5 - Quando utilizado no quarto, mantenha o repelente elétrico ligado em uma distância mínima de 2 metros da cabeceira da cama.

Divulgação

Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.

