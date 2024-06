Como fazer quentão sem álcool? Descubra essa deliciosa receita

Alto contraste

A+

A-

Receita de quentão sem álcool fica pronta em até 15 minutos Reprodução/Domingo Espetacular

O quentão sem álcool é uma excelente opção para agradar aqueles que não consomem bebidas alcoólicas ou até mesmo as crianças.

Com um delicioso toque de especiarias e frutas, essa versão do quentão tradicional mantém o espírito das festas juninas e é ideal para qualquer momento, principalmente para espantar os dias mais frios do ano.

Além disso, a bebida fica pronta em até 15 minutos e rende para toda a família. Que tal aprender a fazer quentão sem álcool? O Arraiá R7 te ensina agora. Confira no vídeo abaixo!

Ingredientes

Publicidade

1 maçã pequena

3 colheres de açúcar mascavo

4 rodelas de laranja com casca

2 cravos

2 canelas em pau

2 anis

4 lâminas de gengibre

500 ml de água

500 ml suco de laranja

Preparo

Derreta o açúcar com o gengibre, cravos, canelas e anis

Acrescente a água, as rodelas de laranja e ferva por 15 minutos

Na metade do cozimento, junte a maçã picada

Desligue o fogo e acrescente o suco de laranja

Agora que você aprendeu a fazer quentão sem álcool, é hora de fazer a verdadeira empada que derrete na boca.