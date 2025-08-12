Logo R7.com
Alexandre Nardoni e Jatobá reaparecem e transformação choca

Alexandre Nardoni e Jatobá surgiram com visuais novos.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá impressionaram ao reaparecerem 17 anos após terem tirado a vida da menina Isabella Nardoni. Isabella era filha de Alexandre e enteada de Jatobá. Atualmente, os dois se encontram em regime aberto. E eles apareceram com visuais novos, a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, desabafou sobre esta situação.

Para saber mais sobre a reação da mãe de Isabella e as novas aparições do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

