Alexandre Nardoni e Jatobá reaparecem e transformação choca

Alexandre Nardoni e Jatobá surgiram de visuais novos Bebê Mamãe

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá impressionaram ao reaparecerem 17 anos após terem tirado a vida da menina Isabella Nardoni. Isabella era filha de Alexandre e enteada de Jatobá. Atualmente, os dois se encontram em regime aberto. E eles apareceram com visuais novos, a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, desabafou sobre esta situação.

