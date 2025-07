Ana Hickmann mostra filho e diz como Edu está após cirurgias Ana Hickamann mostra o filho e conta como Edu Guedes está, após cirurgias! Bebê Mamãe|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

Ana Hickamann mostra o filho e conta como Edu Guedes está Bebê Mamãe

A apresentadora Ana Hickmann surgiu com o filho e revelou como seu marido, o apresentador e cozinheiro Edu Guedes, está. O casal assumiu o relacionamento em 2024 se casou no civil em maio passado. Eles planejavam celebrar a união ainda neste ano com uma grande festa para reunir familiares e amigos. Não se sabe se os famosos optaram em adiar o enlace.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

