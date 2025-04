Atitude de Fernanda Souza no chá revelação do ex surpreende Fernanda Souza surpreendeu com sua atitude no chá revelação de Thiaguinho. Bebê Mamãe|Do R7 26/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 12h00 ) twitter

A apresentadora e atriz Fernanda Souza surpreendeu com uma atitude no chá revelação do cantor Thiaguinho com a namorada Carol Peixinho. O casal fez um lindo chá revelação em casa e descobriram que estão esperando um menino que se chamará Bento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

