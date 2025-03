Bia Miranda revela rosto da sua bebê e tem atitude com filho Bia Miranda exibiu o rosto da sua filha caçula e teve atitude com o primogênito. Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda exibiu o rosto da filha caçula

A influenciadora Bia Miranda revelou o rosto da bebê que está esperando, a pequena Maysha. Bia está grávida de seis meses de sua filha, fruto do atual relacionamento com Samuel Sant Anna. E ela também teve uma atitude com o seu primogênito, o pequeno Kaleb de nove meses, fruto do relacionamento com o ex-namorado Rafael Buarque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

MC Daniel exibe cuidados pra reencontrar filho recém-nascido

Fátima Bernardes e Bonner posam com os trigêmeos em viagem

Duda Reis mostra sua bebê viajando de helicóptero pela 1ª vez