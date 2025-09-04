Diagnóstico de Suzane Von Richthofen após filho vem à tona Foi revelado o diagnóstico de Suzane Von Richthofen. Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h58 ) twitter

Diagnóstico de Suzane Von Richthofen veio à tona Bebê Mamãe

O diagnóstico de Suzane Von Richthofen foi revelado pelo seu biógrafo, Ullisses Campbell. A revelação veio à tona mais de um ano e meio após o nascimento do filho dela. Suzane teve um filho que é fruto do seu casamento com o médico Felipe Zecchini Muniz.

Para saber mais sobre o diagnóstico e a vida atual de Suzane, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

