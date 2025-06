Dona Ruth reage e Murilo desabafa após pedir a guarda de Léo Dona Ruth reagiu diante do pedido pela guarda de Léo feito por Murilo Huff. Bebê Mamãe|Do R7 23/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h37 ) twitter

Dona Ruth reagiu ao pedido de Murilo Huff pela guarda de Léo Bebê Mamãe

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, reagiu após a notícia de que seu ex-genro, o cantor Murilo Huff, pediu a guarda unilateral do pequeno Léo de cinco anos. Léo é o filho de Marília com Murilo. Desde a partia da cantora, o menino vive com a avó.

