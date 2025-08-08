Duda Reis celebra os 7 meses da bebê com festa dos sonhos Duda Reis exibe detalhes do 7º mesversário da filha e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h18 ) twitter

Duda Reis exibe detalhes do 7º mesversário da filha Bebê Mamãe

A atriz e influenciadora Duda Reis encantou ao mostrar os detalhes do mesversário de sua bebê. Ela é mãe de uma garotinha chamada Aurora. A pequena nasceu de seu relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes com quem é casada. Eles oficializaram a união em novembro de 2023. Não demorou muito para a família aumentar com a chegada da neném.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festa encantadora!

