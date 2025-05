Eliezer exibe o bebê comendo pela 1ª vez e toma bronca Viih e Eliezer mostram o bebê comendo pela 1ª vez e levam puxão de orelha! Bebê Mamãe|Do R7 25/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 25/05/2025 - 00h35 ) twitter

Os influenciadores Eliezer e Viih Tube mostraram seu bebê comendo pela primeira vez e falaram sobre a introdução alimentar dele. O casal é pai orgulhoso de duas crianças, uma menina e um menino. A primogênita dos irmãos é Lua que está com dois anos de idade. Já Ravi é o caçulinha do time. O pequeno completou seis meses de vida.

Para saber mais sobre a experiência de Eliezer e Viih Tube com a introdução alimentar do pequeno Ravi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

