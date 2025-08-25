Elize Matsunaga toma decisão sobre sua filha e surpreende Elize Matsunaga tomou uma decisão sobre sua filha com Marcos. Bebê Mamãe|Do R7 25/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elize Matsunaga tomou uma decisão sobre sua filha Bebê Mamãe

Elize Matsunaga tomou uma decisão em relação a sua filha com Marcos Matsunaga. A menina atualmente é uma adolescente que tem entre 14 e 15 anos. O biógrafo de Elize, Ullisses Campbell, revelou o que ela decidiu em relação a sua filha e também o que as pessoas que têm a guarda unilateral da menina fizeram.

Para saber mais sobre essa surpreendente decisão de Elize Matsunaga, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Leandro exibe sua filha caçula e revela novo visual

Sabrina exibe filha com Duda Nagle e fala sobre saúde do pai

Neymar celebra 14 anos do filho com show do ex de Marquezine