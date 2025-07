Esposa de CEO flagrado com outra toma decisão sobre filhos Esposa do CEO Andy Byron tomou uma decisão após ele aparecer com outra. Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa do CEO Andy Byron, decidiu após ele aparecer com outra Bebê Mamãe

A esposa do CEO da Astronomer, Andy Byron, que foi flagrado com outra durante um show tomou uma decisão sobre sua família. Andy é casado com Megan Kerrigan e juntos eles têm dois filhos. Andy foi flagrado junto com a diretora de RH da sua empresa, Kristin Cabot, durante o show da banda Coldplay.

Para saber mais sobre as decisões de Megan e o desdobramento dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

João Gomes e Ary posam em ensaio gestante no sertão

Thaeme revela que perdeu 6 bebês e diz o que aconteceu

Luan Santana mostra sua bebê e faz anúncio para os fãs