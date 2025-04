Esposa de Chay Suede posa em rara aparição com sua filha A esposa do Chay Suede, a também atriz Laura Neiva, encantou ao surgir em um raro clique ao lado de sua filha caçula. Eles são papais... Bebê Mamãe|Do R7 25/04/2025 - 22h59 (Atualizado em 25/04/2025 - 22h59 ) twitter

A esposa do Chay Suede, a também atriz Laura Neiva, encantou ao surgir em um raro clique ao lado de sua filha caçula. Eles são papais orgulhosos de três crianças. A primogênita Maria tem cinco anos, o filho do meio, José está com três anos de vida. Para completar o trio, a pequena Ana tem apenas cinco meses de vida.

