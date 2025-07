Esposa de Daniel celebra 44 anos e ganha homenagem da filha Esposa de Daniel emociona o ganhar linda declaração de sua filha mais velha. Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 14h57 ) twitter

Esposa de Daniel ganha linda declaração da filha e emociona e encanta Bebê Mamãe

A esposa do cantor Daniel celebrou seus 44 anos e ganhou uma linda homenagem da sua herdeira mais velha. O artista é casado com a bailarina Aline de Pádua. Da união eles são pais orgulhosos de três meninas. O casal se conheceu quando a dançarina passou a fazer parte do balé oficial da banda do cantor. O romance começou nos palcos e os dois já estão juntos por mais de 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda homenagem!

