Esposa de Roberto Justus motra o novo membro da família Cresceu! Família de Roberto Justus e Ana Paula ganha novo membro. Bebê Mamãe|Do R7 20/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 00h25 )

Roberto Justus e Ana Paula mostram o novo membro da família

A esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, surgiu com a filha e apresentou o novo membro da família. O famoso, inclusive, tem uma família bem numerosa. Ele é pai de cinco herdeiros que nasceram de diferentes relacionamentos. Com algumas de suas ex-companheiras, ele mantém uma relação de amizade, o que aumenta ainda mais o clã!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa nova adição à família!

