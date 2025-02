Fernanda Lima posa com os filhos gêmeos no restaurante dela Fernanda Lima posa com os filhos no restaurante dela e de Rodrigo Hilbert! Bebê Mamãe|Do R7 05/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Lima posa com os filhos no restaurante dela e de Rodrigo Hilbert

A atriz e apresentadora Fernanda Lima posou com os filhos mais velhos se deliciando em um restaurante bem especial. A famosa é mãe de três herdeiros. O trio é fruto de seu relacionamento com o ator e apresentador Rodrigo Hilbert com quem ela é casada. Os filhos mais velhos do casal são João e Francisco. Os adolescentes estão com 16 anos e seguiram os passos dos pais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Veja se bebê de Gisele e Joaquim Valente é menino ou menina

Aline Wirley mostra seus filhos adotivos na volta às aulas

Nasce o bebê de Gisele Bündchen e Joaquim! Saiba mais: