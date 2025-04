Filha de Giovanna Ewbank surpreende ao surgir em projeto de trabalho com a mãe Filha de Giovanna Ewbank impressiona ao surgir trabalhando com a mãe. Bebê Mamãe|Do R7 12/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso surge trabalhando com a mãe e surpreende

A filha mais velha da apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu ao surgir trabalhando junto com mãe. A garotinha Títi é primogênita da atriz. Ela está com 11 anos de idade. Além dela, Gio Ewbank é mãe de mais dois meninos. Blessings, apelidado de Bless que é o filho do meio e tem 10 anos. Já o caçulinha, o pequeno Zyan, chamado de Baby-Z, está com quatro anos de idade. O trio é fruto do casamento da artista com o ator Bruno Gagliasso.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre esse projeto incrível entre mãe e filha!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Edu surge com Ana Hickmann e o filho dela e revela detalhes da união com Eliana

Gisele Bündchen surge com caçula e tem atitude com ex-marido

Surge nova revelação sobre o pai que jogou o filho da ponte