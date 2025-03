Filho de Angélica posa com a namorada em hotel de luxo No Rio, filho de Angélica e Huck posa com a namorada em hotel luxuoso! Bebê Mamãe|Do R7 15/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 21h25 ) twitter

Filho de Angélica e Huck posa com a namorada em hotel de luxo, no Rio de Janeiro

A futura nora dos apresentadores Angélica e Luciano Huck impressionou ao mostrar um momento luxuoso ao lado do namorado. Os famosos são pais de três filhos. O primogênito do trio se chama Joaquim e completou 20 anos. Benício é irmão do meio e tem 16 anos. Enquanto Eva é a única menina e caçulinha do time. Ela está com 11 anos de idade.

Para saber mais sobre o luxuoso passeio do casal e os detalhes da vida dos filhos de Angélica e Huck, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

