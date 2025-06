Filho de Carla Perez exibe mudança e ela responde críticas Carla Perez sai em defesa de seu filho mais novo com Xanddy! Bebê Mamãe|Do R7 05/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h16 ) twitter

Carla Perez sai em defesa de seu filho mais novo com Xanddy Bebê Mamãe

A ex-dançarina Carla Perez provou que com as crias, ninguém mexe! A famosa usou suas redes sociais para defender o filho. Ocorre que o rapaz recebeu algumas críticas por um vídeo que publicou em seu perfil. A artista é mãe de dois jovens que são frutos de seu relacionamento com o cantor Xanddy, conhecido pelo Harmonia do Samba. O casal está junto desde 1999.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

