Filho de Lucas Lucco posa com a mãe e o padrasto em viagem Ex de Lucas Lucco surge em viagem com seu filho e o novo namorado. Bebê Mamãe|Do R7 08/03/2025 - 23h05

Ex de Lucas Lucco mostra o filho em viagem com o padrasto e impressiona

A ex-esposa do cantor e ator Lucas Lucco, a influenciadora Lorena Carvalho, encantou ao mostrar um lindo registro de seu filho em viagem com o padrasto. O ex-casal é pai orgulhoso do pequeno Luca, de três aninhos de vida. revelou um susto que passou com o filho e uma nova mania dele. O primogênito se chama Luca e mora com a mãe, desde a separação dos pais.

