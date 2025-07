Fiorella Mattheis surge com o filho usando looks combinando Fiorella Mattheis posa com look combinando com o filho e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 21/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h18 ) twitter

Fiorella Mattheis posa com look combinando com o filho e encanta Bebê Mamãe

A atriz Fiorella Mattheis mostrou um look mãe e filho com um de seus herdeiros. A famosa é mãe de dois meninos. Ambos são frutos do relacionamento da artista com o empresário Roberto Marinho Neto. Eles se casaram em 2021 e tempos depois deram as boas-vindas a seu primeiro bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a vida da atriz e seus filhos!

