Gêmeas do Leandro do KLB festejam seus 12 anos SPA de luxo Leandro do KLB e Natália Guimarães comemoram os 12 anos das filhas com viagem! Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 08/08/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leandro do KLB e Natália Guimarães comemoram os 12 anos das filhas com viagem Bebê Mamãe

O cantor Leandro do KLB comemorou mais uma volta ao sol de suas filhas gêmeas. O artista é pai de duas meninas. Elas nasceram do relacionamento com a modelo e influenciadora Natália Guimarães, que ganhou o Miss Brasil de 2007. O casal começou a namorar cerca de um ano depois dela ter vencido o concurso de beleza mais tradicional do país.

Para saber mais sobre a festa luxuosa e os momentos especiais das gêmeas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sasha responde se está grávida e Xuxa surpreende

Maíra Cardi posa em lindo ensaio gestante e desabafa

Duda Reis celebra os 7 meses da bebê com festa dos sonhos