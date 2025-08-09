Gêmeas do Leandro do KLB festejam seus 12 anos SPA de luxo

Logo R7.com
O cantor Leandro do KLB comemorou mais uma volta ao sol de suas filhas gêmeas. O artista é pai de duas meninas. Elas nasceram do relacionamento com a modelo e influenciadora Natália Guimarães, que ganhou o Miss Brasil de 2007. O casal começou a namorar cerca de um ano depois dela ter vencido o concurso de beleza mais tradicional do país.

Para saber mais sobre a festa luxuosa e os momentos especiais das gêmeas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

