Hulk posa com as filhas na academia da sua mansão

Hulk Paraíba mostra sua filhas juntas em seu treino e encanta

O jogador Hulk Paraíba encantou ao mostrar um momento especial ao lado de suas filhas. O atleta exibiu as herdeiras acompanhando partes do seu treinamento na academia da sua mansão. O famoso é pai de cinco herdeiros. Do primeiro casamento, o atacante teve dois meninos e uma menina. Seu primogênito se chama Ian e está com 15 anos. Thiago, de 13 anos, puxa a escadinha. Enquanto Alice é a caçula da antiga união. Já a menina tem 11 anos de idade. O trio é fruto de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo.

Para saber mais sobre esse momento especial e a festinha da caçula, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

