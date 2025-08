Isa Scherer mostra o novo quarto dos gêmeos e impressiona Isa Scherer mostra o novo quarto dos filhos gêmeos e exibe detalhes! Bebê Mamãe|Do R7 05/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 22h57 ) twitter

A cozinheira e influenciadora Isa Scherer (Isabella Scherer) abriu as portas de sua nova casa e mostrou um espaço super especial. Trata-se do quartinho de seus filhos gêmeos. Ela que foi uma das vencedoras do MasterChef Brasil é mãe de uma menina e um menino chamados Mel e Bento. Os herdeiros são frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans com quem ela é casada. As crianças estão com dois aninhos de idade e ganharam dos papais e dos seguidores o apelido de pequenúsculos.

