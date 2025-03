Ivete Sangalo revela filho tocando no trio e dá bronca nele Ivete Sangalo mostra seu filho tocando no trio e dá bronca nele Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h05 ) twitter

Ivete Sangalo mostra seu seu filho no trio elétrico e impressiona ao dar bronca nele

A cantora Ivete Sangalo encantou ao mostrar um banho de talento do seu filho ao mostrar ele em seu trio elétrico e deu uma bronca nele. A famosa fez uma apresentação no trio na última segunda-feira (3), no circuito Dodô (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador. Na ocasião, Marcelo, herdeiro da famosa que está com 15 anos mostrou que o talento que tem para a música vem de berço com todo o gingado e desenvoltura o jovem brilhou junto a Veveta.

