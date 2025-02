Justin Bieber releva parte do rosto do filho pela 1ª vez Justin Bieber impressiona ao mostrar parte do rostinho do seu bebê pela 1ª vez. Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 23h06 ) twitter

Justin Bieber mostra parte do rosto de seu bebê e encanta

O cantor Justin Bieber e sua esposa, a modelo Hailey Baldwin Bieber, impressionou ao revelar parte do rostinho do seu bebê. O casal é pai orgulhoso de seu primeiro filho. O herdeiro deles se chama Jack Blues Bieber. Casados desde outubro de 2019, os dois só revelaram que estavam grávidos três meses antes do nascimento do neném que ocorreu em agosto do ano passado.

