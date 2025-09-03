Leandra Leal surge em filme com filha e ex se declara
Leandra Leal celebra filme que fez com sua filha e ex se declara.
O ex-marido da Leandra Leal, o produtor cultural Alê Youssef, encantou ao mostrar um registro de filme que sua filha gravou junto com mãe e se declarou pra elas.. A artista é mãe orgulhosa de dois herdeiros. A mais velha entre os irmãos é Julia de 11 anos de idade. A garotinha é fruto do antigo relacionamento com o produto. O ex-casal decidiu aumentar a família por meio da adoção. Pouco tempo depois da chegada de Juju, eles optaram em seguir caminhos diferentes. Mesmo com a separação, os dois mantém uma boa convivência.
O ex-marido da Leandra Leal, o produtor cultural Alê Youssef, encantou ao mostrar um registro de filme que sua filha gravou junto com mãe e se declarou pra elas.. A artista é mãe orgulhosa de dois herdeiros. A mais velha entre os irmãos é Julia de 11 anos de idade. A garotinha é fruto do antigo relacionamento com o produto. O ex-casal decidiu aumentar a família por meio da adoção. Pouco tempo depois da chegada de Juju, eles optaram em seguir caminhos diferentes. Mesmo com a separação, os dois mantém uma boa convivência.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: