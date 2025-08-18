Logo R7.com
Léo fala do bebê de Klara Castanho e revela arrependimento

Léo surpreendeu ao falar novamente sobre Klara Castanho.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Léo voltou a falar sobre Klara Castanho Bebê Mamãe

O apresentador Lé0 Dias surpreendeu ao voltar a falar da atriz Klara Castanho e do bebê que ela deu para a adoção. Klara deu seu filho para a adoção logo após o nascimento. Isto ocorreu três anos atrás e a atriz fez tudo de acordo com a legislaçã0. Porém, o caso gerou grande repercussão. Uma das primeiras pessoas a tornar pública esta história foi Lé0 Dias.

Para saber mais sobre as revelações de Léo Dias e o impacto na vida de Klara Castanho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

