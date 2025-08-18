Léo fala do bebê de Klara Castanho e revela arrependimento Léo surpreendeu ao falar novamente sobre Klara Castanho. Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Léo voltou a falar sobre Klara Castanho Bebê Mamãe

O apresentador Lé0 Dias surpreendeu ao voltar a falar da atriz Klara Castanho e do bebê que ela deu para a adoção. Klara deu seu filho para a adoção logo após o nascimento. Isto ocorreu três anos atrás e a atriz fez tudo de acordo com a legislaçã0. Porém, o caso gerou grande repercussão. Uma das primeiras pessoas a tornar pública esta história foi Lé0 Dias.

Para saber mais sobre as revelações de Léo Dias e o impacto na vida de Klara Castanho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Letícia Colin exibe seu filho com Sterblitch em peça de teatro

Jovem que afirma ser Madeleine McCann faz teste de DNA

Simone Mendes posa com filhos no palco em festival sertanejo