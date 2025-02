Menina nasce ruiva e médico faz pedido de DNA para a mãe Menina nasceu ruiva e médico questionou a mãe sobre teste de DNA. Bebê Mamãe|Do R7 25/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h06 ) twitter

Mãe de menina ruiva é perguntada se quer DNA

A mãe nigeriana Tina revelou o susto que teve quando a sua primeira menina nasceu. Tina, que é casada com o holandês Anton, revelou que ficou chocada ao perceber que sua bebê havia nascido ruiva, completamente diferente dela. O médico chegou até mesmo a pedir um teste de DNA.

Saiba mais sobre essa história surpreendente e as reações da mãe no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

