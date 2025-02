Menino de 2 anos aprende a cuidar do seu cateter e emociona Menino emocionou ao aprender a cuidar do próprio cateter. Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h07 ) twitter

Menino está aprendendo a cuidar do seu cateter

O menino Kaleb de apenas dois anos comoveu todos ao aparecer aprendendo a cuidar do seu próprio cateter. O pequeno nasceu com uma doença raríssima chamada Doença de Inclusão Microvilositária (DIM), que impede seu intestino de absorver nutrientes, levando a diarreia crônica e desidratação grave. E ele precisa da alimentação por meio do cateter para sobreviver.

Para saber mais sobre a emocionante história de Kaleb e como ele está aprendendo a cuidar de si mesmo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

