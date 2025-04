Murilo Huff emociona ao mostrar seu filho com Marília tocando piano Murilo Huff emociona ao mostrar seu filho com Marília Mendonça tocando piano. Bebê Mamãe|Do R7 23/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff mostra seu filho com Marília Mendonça tocando piano e desenvoltura do menino encanta

O cantor Murilo Huff se derreteu ao mostrar o talento musical do seu filho com a saudosa cantora Marília Mendonça. O artista é pai orgulhoso de um garotinho. Léo, por enquanto, é seu único herdeiro. O menino nasceu de seu antigo relacionamento com Marília. Os dois foram namorados por longos anos. Em dezembro de 2019, eles anunciaram a chegada do primogênito. O romance, porém, teve muitas idas e vindas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Débora Nascimento posa com pai em teatro em Pernambuco

Deborah Secco encanta ao surgir com sua filha em viagem a Roma

Mãe desabafa após perder filhos que comeram ovo de páscoa