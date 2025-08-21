Rafaella Justus posa com o novo integrante da família
Rafaella Justus exibe novo integrante da família e faz declaração!
A adolescente Rafaella Justus posou com o novo membro da família e encantou. Ela é fruto do antigo relacionamento da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Os famosos ficaram juntos por cerca de oito anos. Mas, em 2013, decidiram seguir caminhos diferentes. Da união tiveram apenas Rafa Justus e mesmo com a separação procuram manter uma boa convivência em prol da criação dela.
A adolescente Rafaella Justus posou com o novo membro da família e encantou. Ela é fruto do antigo relacionamento da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Os famosos ficaram juntos por cerca de oito anos. Mas, em 2013, decidiram seguir caminhos diferentes. Da união tiveram apenas Rafa Justus e mesmo com a separação procuram manter uma boa convivência em prol da criação dela.
Para saber mais sobre a nova integrante da família e como foi a recepção dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre a nova integrante da família e como foi a recepção dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: