Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafaella Justus posa com o novo integrante da família

Rafaella Justus exibe novo integrante da família e faz declaração!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Rafaella Justus exibe novo integrante da família e se declara Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus posou com o novo membro da família e encantou. Ela é fruto do antigo relacionamento da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Os famosos ficaram juntos por cerca de oito anos. Mas, em 2013, decidiram seguir caminhos diferentes. Da união tiveram apenas Rafa Justus e mesmo com a separação procuram manter uma boa convivência em prol da criação dela.

Para saber mais sobre a nova integrante da família e como foi a recepção dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.