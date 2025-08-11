Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafaella Justus surge com o pai e o padrasto e faz homenagem

Rafaella Justus posa com o pai e o padrasto e fala deles!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Rafaella Justus posa com o pai e o padrasto e fala Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus encantou ao fazer uma linda homenagem ao padrasto, neste Dia dos Pais. A garota, de 16 anos, nasceu do antigo relacionamento da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Eles ficaram juntos por cerca de oito anos, mas em 2013 anunciaram a separação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.