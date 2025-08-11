Rafaella Justus surge com o pai e o padrasto e faz homenagem Rafaella Justus posa com o pai e o padrasto e fala deles! Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Justus posa com o pai e o padrasto e fala Bebê Mamãe

A adolescente Rafaella Justus encantou ao fazer uma linda homenagem ao padrasto, neste Dia dos Pais. A garota, de 16 anos, nasceu do antigo relacionamento da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Eles ficaram juntos por cerca de oito anos, mas em 2013 anunciaram a separação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Junior surge com o namorado de Sandy e surpreende

Grazi mostra sua filha com o avô e faz homenagem pra Cauã Reymond

Avó fala após neta partir depois de pão de queijo na sua casa