Revelado como estão os irmãos gêmeos de Madeleine McCann Entenda como estão os irmãos gêmeos de Madeleine McCann.

Saiba como estão os irmãos gêmeos de Madeleine McCann Bebê Mamãe

Eles são as únicas pessoas que testemunharam o que aconteceu com a menina Madeleine McCann. Estamos falando dos irmãos gêmeos da menina, Amelie e Sean, que atualmente tem 20 anos. Agora, foi revelado o que aconteceu com os gêmeos, como eles estão, como foi crescer em meio as buscas por sua irmã. E os gêmeos também falaram sobre suas vidas.

Para saber mais sobre a vida dos irmãos gêmeos de Madeleine McCann, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

