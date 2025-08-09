Revelado o que marido de influencer fez com o filho deles Entenda a revelação sobre o marido da influenciadora. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 20h57 ) twitter

Revelação sobre o marido da influenciadora acaba de surgir Bebê Mamãe

Três meses após a partida do filho da famosa influenciadora Emilie Kiser, os investigadores descobriram o que o marido dela, Brady Kiser, de fato fez com a criança. Emilie e Brady perderam seu filho de três anos, o pequeno Trigg.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

