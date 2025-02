Sandy exibe a gravidez em foto raríssima e ganha declaração Sandy revelou uma foto sua grávida e refletiu. Bebê Mamãe|Do R7 31/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h07 ) twitter

Sandy mostrou foto grávida e surpreendeu

A cantora Sandy, sempre muito discreta em relação a sua vida pessoal, surpreendeu ao exibir uma raríssima foto sua grávida. Ela é mãe do menino Theo, 10 anos, fruto do seu casamento com o ex-marido, o músico Lucas Lima.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante declaração e a linda foto de Sandy grávida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

