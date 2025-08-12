Simone celebra os 11 anos do filho e Simaria se declara pra ele Simone Mendes celebra os 11 anos do filho e Simaria se declara para ele. Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 00h37 ) twitter

A cantora Simone celebrou o aniversário de 11 anos do seu filho e Simaria se declarou para o sobrinho. A sertaneja é mãe de duas crianças que são frutos de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz. O filho mais velho do casal se chama Henry e comemorou 11 anos de vida. Enquanto a caçula Zaya tem três anos de idade.

