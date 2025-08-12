Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Simone celebra os 11 anos do filho e Simaria se declara pra ele

Simone Mendes celebra os 11 anos do filho e Simaria se declara para ele.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Simone faz festa de dos 11 anos de sue primogênito e Simaria se declara pra ele e impressiona Bebê Mamãe

A cantora Simone celebrou o aniversário de 11 anos do seu filho e Simaria se declarou para o sobrinho. A sertaneja é mãe de duas crianças que são frutos de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz. O filho mais velho do casal se chama Henry e comemorou 11 anos de vida. Enquanto a caçula Zaya tem três anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.