Sthefany Brito revela situação delicada com filhos e explica Sthefany Brito relata fase delicada com os dois filhos! Bebê Mamãe|Do R7 13/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h27 )

A atriz Sthefany Brito fez um desabafo ao revelar um momento delicado que está passando com os dois filhos. Ocorre que os meninos não estão muito bem. Ela é mãe de Enrico e Vicenzo. Ambos são frutos de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada. O primogênito está com quatro anos, enquanto o caçulinha completou oito meses de vida.

