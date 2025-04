Veja o que aconteceu com a gêmea que sumiu durante o parto Mãe procura onde está a outra gêmea após sumir no parto. Bebê Mamãe|Do R7 02/04/2025 - 17h08 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h08 ) twitter

Mãe procura a sua outra gêmea depois do parto

Foi revelado o que aconteceu com a bebê gêmea que teria sumido durante o parto. A mãe Kathelen Tavares deu à luz no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro em Bangu no Rio de Janeiro. Ela estava com todos os exames do pré-natal apontando uma gestação de gêmeas! Porém, na hora do parto, os médicos alegaram que só havia uma bebê.

