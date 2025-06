Virgínia Fonseca exibe filhos e fala sobre decisão difícil Virgínia Fonseca exibe os 3 filhos e faz reflexão sobre escolhas difíceis! Bebê Mamãe|Do R7 24/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h56 ) twitter

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca surpreendeu ao fazer uma reflexão sobre escolhas difíceis. Ela, recentemente, anunciou o término de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois oficializaram a união em 2021, após terem se conhecido por meio da internet. As redes sociais, inclusive, era o local em que ambos compartilhavam boa parte de sua rotina em casal e com os filhos. Por isso, a separação de forma repentina deixou todos admirados, uma vez que eles não esboçavam nenhum tipo de problema no casamento.

Para saber mais sobre essa reflexão impactante e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

