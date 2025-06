Wanessa Camargo exibe festa do caçula em parque de diversão Wanessa Camargo comemora aniversário do filho caçula em parque de diversões! Bebê Mamãe|Do R7 17/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h35 ) twitter

Wanessa Camargo comemora aniversário do filho caçula em parque de diversões Bebê Mamãe

A cantora Wanessa Camargo festejou o aniversário do filho mais novo de uma forma diferente. A artista levou o herdeiro para passear com vários amigos. A escolha para o dia especial foi um parque de diversões que fica no interior de São Paulo. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos. Ambos nasceram do antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz com quem foi casada por cerca de 15 anos.

