Abel e Benício lançam o single "Do Final pro Começo" com Kaique e Felipe

Confira: https://smb.lnk.to/ DoFinalProComeco

Assista: https://youtu.be/PARvXEitOmo? si=8ufsYVxTD_bZt5ap

A dupla que vem crescendo no meio sertanejo, Abel & Benício, que alcançou pela primeira vez 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, apresenta mais um capítulo de seu projeto “Certas Manias” com o lançamento do novo single “Do Final pro Começo”, parceria com Kaique & Felipe.

A canção é um modão clássico com toques de latinidade, que reforça a identidade de Abel & Benício: a fusão entre o sertanejo raiz e uma abordagem moderna e autêntica. Com letras que falam sobre viver uma paixão de forma intensa e precipitada, a canção destaca os vocais das duas duplas, que cantam versos que muitas pessoas já viveram.

“Recebemos a música de grandes amigos nossos e de início já gostamos demais, porque é uma proposta diferente, produção diferente e queríamos trazer essa ideia de forma leve, com melodia marcante e letra que fala direto com quem já viveu algo parecido”, conta Abel. “A participação do Kaique e Felipe somou muito e acreditamos que será um divisor de águas na nossa carreira. A gente já admirava o trabalho deles e sentia que a música tinha tudo a ver com o estilo dos dois. A soma das vozes, das interpretações e da vibe foi certeira e trouxe ainda mais verdade pra faixa. Foi conexão de primeira”, completa Benício.

Segundo Kaique, a canção traduz sentimentos universais: “Gravar ‘Do Final pro Começo’ foi especial demais pra gente. Essa música tem uma verdade que a maioria da galera já viveu, sabe? Aquela história de começar tudo fora de ordem, amar antes de combinar, se entregar antes de perguntar o nome. E participar dessa música com Abel e Benício foi uma honra. Eles são talento puro”.

Felipe também reforça a conexão imediata com a faixa: “Desde que escutamos a guia, a gente sentiu que ‘Do Final pro Começo’ tinha algo diferente. É de quem vive o amor sem freio, sem manual. E gravar com a Abel e Benício foi muito massa, são uns caras que a gente admira demais e que a gente espera ter somado muito nessa música”.

Este lançamento reforça a proposta do DVD “Certas Manias”, projeto que vem sendo construído faixa a faixa e que já revelou “Radar”, “Prevenida” e “Dois Pé no Peito”, esta última em parceria com Danilo & Davi. A cada música, Abel & Benício mostram sua versatilidade, talento e um olhar criterioso sobre repertório, apostando em composições com letras que se relacionam com o público e melodias que ficam na mente.

Abel & Benício seguem firmes em sua proposta de renovar o sertanejo sem perder suas raízes, como já mostraram em projetos como “Choppada Universitária” e nas colaborações dentro do selo Open Mé, ao lado de duplas Dan Cândido e Matheus e Kelvin e Gustavo.

Do Final Pro Começo

Eu construí nosso amor de cima pra baixo

Eu escrevi nossa história, do final pro começo

Eu dei o segundo passo antes de dar o primeiro

E a gente fez amor, não pensei no amanhã

Você virou meu vício e eu virei seu fã

E quando eu me notei, já era mês que vem

Você pra mim foi tudo, eu pra você, ninguém

Se um dia você se alcoolizar

Lembra de mim três da manhã pra lá

E manda a localização da sua boca

Chego já sem orgulho e sem roupa

Se um dia você se alcoolizar

Lembra de mim três da manhã pra lá

E manda a localização da sua boca

Chego já sem orgulho e sem roupa

Pra você me usar a noite toda

E a gente fez amor, não pensei no amanhã

Você virou meu vício e eu virei seu fã

E quando eu me notei, já era mês que vem

Você pra mim foi tudo, eu pra você, ninguém

Se um dia você se alcoolizar

Lembra de mim três da manhã pra lá

E manda a localização da sua boca

Chego já sem orgulho e sem roupa

Pra você me usar a noite toda