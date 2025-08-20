BenzaDeus comemora 1 milhão de execuções no Spotify com o EP Pagode no Parque Benzadeus O grupo BenzaDeus celebra mais um marco importante em sua trajetória: o primeiro EP do álbum Pagode no Parque Benzadeus ultrapassou... Cartão de Visita|Do R7 20/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h40 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

O grupo BenzaDeus celebra mais um marco importante em sua trajetória: o primeiro EP do álbum Pagode no Parque Benzadeus ultrapassou a marca de 1 milhão de execuções no Spotify, consolidando o quinteto como uma das grandes revelações do pagode contemporâneo.

Lançado recentemente, o projeto reúne faixas que já vêm conquistando o público, como “Um Amor Gigante/Faz Falta”, “Fiz Quase Tudo”, “Cara de Pau”, “Herdeiro”, “Eu Não Vou/ Circulou/ Assim que se Faz” e “Vai Tomar no Coração”. O repertório traz um equilíbrio entre pot-pourris e canções inéditas, reforçando a proposta do grupo de unir releituras marcantes a composições próprias.

A repercussão também tem alcançado nomes de peso do gênero. Na última semana, durante participação no podcast Podpah, o cantor Péricles elogiou a interpretação de “Faz Falta” na voz de Magrão, vocalista do BenzaDeus, destacando que a versão é “de tirar o fôlego”.

Com o resultado expressivo nas plataformas e reconhecimento de grandes artistas do segmento, o BenzaDeus dá início a uma nova fase, preparando o público para as próximas partes do projeto Pagode no Parque Benzadeus, que promete ainda mais surpresas e colaborações especiais.

Mais do que números, a conquista de 1 milhão de plays simboliza a conexão do grupo com fãs de todo o Brasil e reforça a potência do pagode produzido em Brasília, que hoje alcança projeção nacional.