Carlinhos Brown divulga sua agenda de Carnaval em 2025 Artista irá celebrar os 40 anos do Axé comandando o Bloco Timbalada, o Trio Camarote Andante, o Arrastão da quarta-feira de cinzas,... Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Artista irá celebrar os 40 anos do Axé comandando o Bloco Timbalada, o Trio Camarote Andante, o Arrastão da quarta-feira de cinzas, além de realizar a 2ª edição do Camarote Brown by Licia Fabio e shows em Salvador e São Paulo

Um dos principais nomes do Axé Music e figura fundamental para a cultura do Brasil e do mundo, o Cacique do Candeal Carlinhos Brown vem realizando diversas homenagens ao movimento, que completa 40 anos em 2025. Com o show ‘Axé 40 Brown’, , lançado no final de 2024, no Candyall Gueto Square, espaço cultural criado pelo próprio artista, Brown recebeu diversos nomes que fazem parte da história do Axé. No carnaval, as celebrações não param, pelo contrário, se ampliam e tomam conta de Salvador.

A homenagem do Axé continuará em todas as ruas, mas em especial com o Bloco Timbalada. Estou preparando um lindo encontro com os participantes antigos e artistas que são muito significativos não só no cenário do gênero, mas também na construção deste bloco. Vou ter a oportunidade também de desfilar uma quantidade de hits que construí para o movimento, além de homenagear parceiros maravilhosos que aqui edificaram para que essa força que hoje nós percebemos estar envoltos, continue e oportunize novas gerações, comenta Carlinhos Brown.

A agenda do Cacique começará na abertura oficial do Carnaval de Salvador, dia 27/02, quinta-feira, no circuito Osmar (Campo Grande).

‌



No dia 28, sexta, Carlinhos se apresentará no Camarote Harém, localizado no Morro do Gato, no coração do circuito Dodô (Barra-Ondina). No espaço, durante o carnaval, também fazem shows Claudia Leitte, É o Tchan e Alexandre Peixe, Filhos de Jorge, Timbalada e Jau.

Sábado, 01/03, será o dia do Bloco Timbalada, também no circuito Barra-Ondina. Criador do bloco, o multi-instrumentista comandará o trio, levando para o coração da folia toda a sua musicalidade, ancestralidade e batidas percussivas únicas. No desfile, já estão confirmadas as participações especiais das cantoras Amanda Santiago e Patrícia Gomes.

‌



Vamos comemorar esses 40 anos de Axé Music com o bloco que criei. Será um dia muito especial para nós, timbaleiros e timbaleiras. Este ano, vou sair de Timbalada, celebrando um movimento social e cultural de um repertório de ritmos, letras e músicas que criei para entreter o público, conta Brown.

Na madrugada de domingo para segunda-feira, será a vez de se apresentar no Camarote Salvador, espaço com mais de 10.000 m² de estrutura e atrações diversas que vão do Axé à Música Eletrônica. Carlinhos será atração do Palco Praia. No mesmo dia, o camarote contará com shows de nomes como Dilsinho, Fatboy Slim, Magary Lord e o DJ Felipe Poeta. Ainda no dia 03, Carlinhos volta com o Camarote Andante para o circuito Campo Grande.

‌



Já na terça, 04 de março, Brown será atração do Camarote Glamour, um novo espaço premium no carnaval de Salvador, localizado no circuito Barra-Ondina, que contará também com shows de Ferrugem, Ludmilla, Xande de Pilares, Timbalada, Belo, Alexandre Pires, Péricles e outros.

Na manhã de quarta-feira, de cinzas, dia 05, o cacique comanda o famoso Arrastão. Criado pelo próprio Carlinhos em 1995, o Arrastão é dedicado aos trabalhadores e todos os foliões, e acontece no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Encerrando a programação carnavalesca, o artista irá para São Paulo para se apresentar pela primeira vez no Camarote Bar Brahma, na edição especial de 25 anos do evento. O show será no dia 08 de março, dia dos desfiles das escolas de samba campeãs.

Além dos blocos e shows, está confirmada a segunda edição do Camarote Brown by Licia Fabio, um espaço exclusivo para convidados que promete levar a energia do Candyall Guetho Square para o Circuito Dodô. O camarote, assinado pela promoter Licia Fabio, funcionará de 28 de fevereiro (sexta-feira) até 04 de março, das 15h às 24h, no espaço do restaurante Barravento, na Barra. A realização é da Candyall Entertainment, Join Entretenimento e Licia Fabio Produções.

AGENDA DE CARNAVAL - CARLINHOS BROWN

27.02 (Quinta-feira)

Abertura Carnaval (Trio)- Campo Grande

Salvador

28.02 (Sexta-feira)

Show Camarote Harém

Salvador

01.03 (Sábado)

Bloco Timbalada (Trio) - Barra-Ondina

Salvador

02.03 (Domingo)

Show Camarote Salvador

Salvador

03.03 (Segunda-feira)

Trio Prefeitura - Campo Grande

Salvador

04.03 (Terça-feira)

Show Camarote Glamour

Salvador

05.03 (Quarta-feira)

Arrastão - Barra-Ondina

Salvador

08.03 (domingo)

Show Camarote Brahma

São Paulo